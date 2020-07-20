Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hakan Şahan, elleri ve ayakları olmadan dünyaya geldi.
Zamanla yeteneklerini keşfetmeye başlayan Şahan, okulda da başarılı bir grafik çizerek üniversite sınavlarındaki başarısıyla ailesini sevindirdi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü 2. sınıfta eğitimine devam eden Şahan, yemek yemek başta olmak üzere birçok kişisel ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor. Ayrıca resim yapıp bilgisayar da kullanabilen Şahan, son dönemlerde sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı.
Kız kardeşi Şerife Şahan ile yemek videoları çekip motivasyon içerikli görüntüler hazırlayan Şahan, internet ortamında milyonlara ulaşmayı başardı. Hazırladığı videoları Gülben Ergen, İsmail YK ve Merve Boluğur gibi isimler tarafından da paylaşılan gencin en büyük isteği ise engellilerin kendini keşfetmesine vesile olabilmek.
"ELLERİM OLMAMASINA RAĞMEN BİR AŞÇI GİBİ YEMEK YAPABİLİYORUM"
Hakan Şahan, her yaşında hayatından zevk almaya çalıştığını, kendisine sunulan hayatı en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Aslında sosyal medyaya girmemin sebebi de bu. Engelli ya da engelsiz herkese cesaret, motivasyon ve ümit vermek istiyorum. Engelli kardeşlerimizin bir köşeye çekilmektense 'Ben de varım' demesini istiyorum. Bundan dolayı ürettiğim çeşitli içeriklerle ülkemizdeki herkese seslenmeye çalışıyorum. Mesela ben ellerim olmamasına rağmen bir aşçı gibi yemek yapabiliyorum. Kendi yemeğimi yiyebiliyorum. Diğer arkadaşlar da kendi yeteneklerini keşfedebilir."
"İNSANLARA PES ETMEK YERİNE SORUNU DÜŞÜNÜP ÇÖZMEYE ÇALIŞMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"
Şahan, azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağına inandığını vurgulayarak, "İnsanlar hayatlarında bir problem olursa hemen pes ediyor. Ama böyle olmaz. Pes etmek yerine sorunu düşünüp çözmeye çalışmalarını, çözdükten sonra da hayata katılmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde cesaretlenerek herkesin topluma faydalı işler üretmesini amaçlıyoruz" dedi.
Sosyal medyada kullandıkları videoların çok beğenildiğine işaret eden Şahan, şunları kaydetti: "Bize gelen tepkiler gerçekten çok olumlu. Çeşitli sosyal platformlarda hesaplarımız var ve burada videolarımızı paylaşıyoruz. Çok sayıda kişi izliyor ve geri dönüş anlamında olumlu tepkiler veriyorlar. Hatta hazırladığımız bazı içerikleri Gülben Ergen, İsmail YK ve Merve Boluğur gibi ünlüler de paylaştı. Bu da beni ayrıca mutlu ve motive etti."
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