Elsa Hosk ve Tom Daly, 10 yıllık aşklarını nişanla taçlandırdı

Ünlü İsveçli model Elsa Hosk, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tom Daly’den sürpriz bir evlenme teklifi aldı.

Tom Daly, Elsa Hosk’u mum ışıklarıyla aydınlatılmış romantik bir ortamda hazırladığı anları paylaştı.

Elsa Hosk, duygularını; "Tanıştığımız şehirde, 10 yıl sonra, yeni dairemizin İsveç çiçek bahçesinde evet dedim. Sen ve ben, bebeğim Tom Daly" sözleriyle dile getirdi.

Çiftin dört yaşında Tuulikki adında bir kızları bulunuyor ve ilişkilerini genellikle gözlerden uzak, özel bir şekilde yaşamayı tercih ediyorlar.

Fotoğraflar: Instagram