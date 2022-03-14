Elon Musk'tan Netflix'e 'Pablo Escobar'lı gönderme 

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Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, Netflix dizisi 'Narcos'taki 'Pablo Escobar' karakterinin 'meme'sine uyguladığı photoshoplu halini Twitter hesabından yayınlayarak, platforma gönderme yaptı.

50 yaşındaki Musk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Siyah bir Ukraynalı adamın, trans bir Rus askere aşık olmasıyla ilgili film yapmak için savaşın bitmesini beklerken Netflix.

Platform, yapımlarında çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarını gözetmesiyle biliniyor.

RUSYA'DAKİ HİZMETLERİNİ DUYURMUŞTU

Öte yandan Netflix, geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklamayla Rusya'daki hizmetlerini ve Rus yazar Tolstoy'un kitabı olan 'Anna Karenina'nın çekimlerini durdurduğunu açıklamıştı.