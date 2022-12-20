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Elon Musk, "istifa et" sonucunun ardından ilk kez konuştu: Twitter'daki o uygulama değişecek

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda yaptığı ankette istifa etmesine yönelik sonucun çıkmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu

Giriş: 20.12.2022 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi... Elon Musk,
Musk "istifa et" sonucunun ardından ilk kez konuştu!
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HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ve kullanıcıların çoğunluğunun istifa etmesi yönünde oy verdiği anket, gündemden düşmüyor.

"TWITTER BU UYGULAMAYI DEĞİŞTİRECEK"

Musk, anket sonucuna ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, Twitter'da bir kullanıcının "Uygulamayla ilgili anketlerde sadece mavi tikli aboneler oy kullanmalı" önerisine yanıt verdi.

Musk, "İyi nokta. Twitter bu uygulamayı değiştirecek" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETMELİ MİYİM?"

FOTO: AP
FOTO: AP

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." paylaşımında bulunmuştu.

Anket sonucuna uyacağını belirten Musk, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

YÜZDE 57,5 MUSK'IN AYRILMASINI İSTEDİ

FOTO: AP
FOTO: AP

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullandı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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