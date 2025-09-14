Habertürk
        Elon Musk, Grimes ile biten ilişkisini anlattı - magazin haberleri

        Elon Musk, Grimes ile biten ilişkisini anlattı

        Elon Musk, üç çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Grimes ile ilişkisine dair konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.09.2025 - 12:49
        Biten ilişkisini anlattı
        Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk, şarkıcı Grimes ile ilişkisine dair konuştu. 54 yaşındaki Musk, Kanye West hakkında hazırlanan belgesele konuk olduğunda, üç çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcıdan bahsetti.

        Belgeselin tanıtım videosunda Elon Musk, Kanye West ile arasında geçen diyalogda, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile olan ilişkisini anlatırken; "Claire 'Seni seviyorum' diyor. Bir gün sonra, 'Senden nefret ediyorum' diyor" şeklinde konuştu.

        Kanye West, videoda, Elon Musk'ın Grimes ile arasını düzeltmesine yardımcı olamayacağını itiraf etti. Teknoloji milyarderine; "Cevaplarım yok. Bunun dışında her şeyin cevabı var" dedi.

        2018'de ilişki yaşamaya başlayan Elon Musk ile Grimes, 2022'de ilişkilerini sonlandırdı. İlk çocukları X Æ A-Xii, Mayıs 2020'de dünyaya geldi. Kızları Exa Dark Sideræl, Aralık 2021'de taşıyıcı anne yoluyla doğdu. Küçük oğulları Techno Mechanicus'un doğum haberi, çiftin ayrıldığı haberinden sonra geldi.

        Grimes, velayet mücadelesi sürdürürken, Elon Musk'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti.

        Kasım 2024'te yaptığı açıklamada Grimes, çocuklarından birini beş aydır göremediğini söylemiş ve "Onun kaynaklarına karşı her şeyimle mücadele ediyorum ve bebeklerimden birini 5 aydır göremiyorum" demişti.

        Grimes, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada da çocuklarından birinin yaşadığı 'tıbbi krizi', Elon Musk'ın görmezden geldiğini söylemişti. Şarkıcı, kendisini iyi hissetmeyen ve 'ömür boyu sakatlık' yaşama riskiyle karşı karşıya olan çocuklarından birinin bakımı hakkında görüşebilmek için Musk'ın kendisiyle iletişime geçmesini istemiş; “Bunu kamuoyu önünde yaptığım için üzgünüm ama bu durumu göz ardı etmek artık kabul edilemez. Bu acil müdahale gerektiriyor. Benimle konuşmak istemiyorsan lütfen bunu çözebilecek birini ata veya işe al. Böylece bu sorunu çözmeye devam edebiliriz. Bu acil bir durum Elon" demişti.

        Başkanlık seçimler boyunca ve başkan seçilmesinden sonra bir süre Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Elon Musk'ın, zamanının büyük bir kısmını Beyaz Saray'da geçirirken oğlu X'i de yanından ayırmaması nedeniyle, Grimes, eski sevgilisinin çocuklarını Beyaz Saray'dan ve ilgi odağı olmaktan uzak tutmak için yasal yollara başvurduğunu söylemişti.

