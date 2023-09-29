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        Haberler Dünya Elon Musk ABD-Meksika sınırında

        Elon Musk ABD-Meksika sınırında: "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"

        SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Meksika sınırında 'gerçekte neler olup bittiğini görmek için' Teksas'a gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:28
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        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
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        Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Tony Gonzales ile göçmen yoğunluğunun yaşandığı ABD-Meksika sınırını ziyaret etti.

        Musk, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas'taki sınır geçiş noktalarının başında gelen Eagle Pass'i ziyaret ettiğini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Paylaştığı videoda, Musk, Gonzales ile gerçekleştirdiği söz konusu ziyarette, düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Sözlerine kendisinin de Güney Afrika'dan gelen bir göçmen olduğunu ve dolayısıyla göçmen dostu olduğunu söyleyerek başlayan Musk, "Yasal bir göçmenlik sistemiyle çalışkan, dürüst ve ABD'ye katkıda bulunacak herkesin ülkeye girmesine izin verilmesini gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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        "Kanunları çiğneyenlerin ülkeye alınmaması gerektiğini" kaydeden Musk, New York'taki düzensiz göçmen krizine de dikkati çekti.

        Musk, "(Düzensiz göç konusunda) Bir şeyler yapmazsak, New York'ta gördüğümüz gibi kamu hizmetlerinde bir çöküş yaşayacağız." yorumunu paylaştı.

        Diğer taraftan Gonzales ise Meksika sınırına gelen göçmenlerin sayısının arttığını belirterek, bu durumun "Biden yönetiminin hatası" olduğunu ifade etti.

        Gonzales, "Kapanmak üzere olan bir hükümetimiz var ve kapanacak. Ancak hükümeti yeniden açarak ve partiler üstü bazı sınır güvenliği tedbirleri getirerek bir fırsatımız olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        * Haberin görseli Musk'ın Twitter paylaşımından servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
        #ABD
        #Meksika sınırı
        #dünya
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