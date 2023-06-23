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Haberler Gündem Elmalı Turta Tarifi: Elmalı Turta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Elmalı turta tarifi

Bir kurabiye çeşidi olan elmalı turta, büyük-küçük demeden pek çok kişinin en sevdiği lezzetlerden biri. Yapımı zor ve zahmetli gibi görünen elmalı turta, genellikle özel günlerde ikramlık olarak yapılıyor. Ancak püf noktalarına hâkim olan kişiler tarafından sık sık yapılan bir tatlıya dönüşüyor. Peki, kolay elmalı turta tarifinin püf noktaları nelerdir?

Giriş: 23.06.2023 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Elmalı Turta Tarifi: Elmalı Turta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Lezzetli bir kurabiye ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartmak istiyorsanız ya da özel bir gün için farklı bir kurabiye denemek istiyorsanız sizler için hazırladığımız elmalı turta tarifini deneyebilirsiniz. Peki, elmalı turta nasıl yapılır? Pratik elmalı turta tarifinde nelere dikkat edilmelidir? Elmalı turta malzemeleri nelerdir? Tüm bu soruların cevabı için içeriğimizin devamına göz atabilir, lezzetli mi lezzetli bir elmalı turta yapımına hemen başlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

  • Kaç kişilik: 4-6 kişilik
  • Hazırlama süresi: 20 dakika
  • Pişirme süresi: 40 dakika
  • Kalori: 1 porsiyon için yaklaşık 433 kalori

Elmalı Turta Malzemeleri

Hamuru için;

  • Oda sıcaklığında 250 gr tereyağı ya da margarin
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı süt
  • 8 yemek kaşığı şeker
  • 5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

İç Malzemesi için;

  • 8 yemek kaşığı şeker
  • 4 adet kırmızı elma
  • İsteğe bağlı çekilmiş ceviz
  • 2 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Pudra şekeri

Elmalı Turta Nasıl Yapılır?

  • Elmalı turta tarifi için yapılması gereken ilk işlem, geniş bir kaba margarin, süt, yumurta, şeker, vanilya ve kabartma tozunu almak olacak. Elinizle tüm karışımını yoğurun.
  • Ardından kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unu ilave edin. Hamurun kulak memesi kıvamında olmasına özen gösterin. Hamur kıvam aldıktan sonra üçte birini ayırın ve bir streç filme sararak buzdolabına kaldırın. Bu parça, turtanın şeritlerini yapmak için sonraki aşamalarda gerekli olacak.
  • Elmaları soyun ve rendeleyin. Rendeledikten sonra bir tencereye elmaları ve şekeri ilave edin. Elmalar suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten hemen sonra ocaktan alın ve toz tarçını ekleyerek karıştırın.
  • Turtayı pişireceğiniz kalıbı iyice yağlayın. Hamurun kabın zeminine orantılı bir şekilde yerleştirin.
  • Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine dağıtın. Daha önce bir miktar ayırdığınız hamuru şeritler halinde kesin ve iç harcın üzerine yerleştirin.
  • Şeritlerin üzerine yumurta sarısı sürün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına kalıbı yerleştirin.
  • Piştikten sonra fırından çıkarın ve üzerine pudra şekeri serpiştirin. Elmalı turta yapımı bu kadar basit ve servise hazır.

Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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