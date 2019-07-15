Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın yeni durağı İtalya olacak.

Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için bir süredir çaba sarf eden Napoli'nin, hedefine ulaştığı belirtiliyor.

İtalyan ekibi, Eljif için ilk olarak 13 milyon euro bonservis bedeli ve ek ödemelerden oluşan bir bir teklif sunmuştu. Fenerbahçe ise oyuncu için 20 milyon euro istiyordu.

Yapılan görüşmelerin ardından Napoli, teklifini 16 milyon euro bonservis bedeli ve ek ödemeler şeklinde yeniledi...

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, yapılan son teklifi kabul etti ve transfer olumlu sonuçlandı.

Haberde, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan İtalyan ekibinin, Eljif'in menajeriyle transferde son adımı atmak için görüştüğü yazıldı.

Bu görüşmenin ardından transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'ye 2017 yılında Makedonya temsilcisi Rabotnicki'den 180 bin euro transfer olmuştu.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan Eljif, 4 gol kaydetti.