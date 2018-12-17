Elimi Bırakma 22. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Elimi Bırakma'da Azra kardeşi için Cenk'ten ayrılamyı göze aldı ve bu ayrılık iki taraf için de oldukça yıkıcı oldu. Cenk ise bu duruma anlam veremediği için daha büyük bir yıkım yaşıyor. Elimi Bırakma 21. son bölüm özeti ve 22. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mert’in davada verdiği karar, tüm dengelerin bozulmasına neden olur. Sumru elindeki kozlarını tüm acımasızlığıyla Azra’ya karşı kullanmaya başlar. Sumru’nun oyunlarının sonucunda Azra hiç olmadığı kadar zor bir kararın eşiğine gelir. Azra ve Cenk tam da mutluluğu bulmuşlarken ellerinin arasından hızla kayıp gittiğini çaresizce izlerler.

Cenk’in Azra ile yaşadığı zor günler bir yana şirkette de Azmi’nin oyunları başlar. Çelen Grup bu güne kadar ki en zor zamanlarını yaşamakta şirket neredeyse iflasın eşiğine gelmektedir. Feride Hanım bu süreçte ailesini güçlü ve ayakta tutmak için var gücüyle savaşır. Sumru Azra’yı Azmi ise Cenk’i kıskaca almıştır. Cenk Çelen hem aşkıyla hem de işiyle büyük bir sınavın eşiğindedir.