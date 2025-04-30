Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

İstanbul Beyoğlu'nda kaza, 31 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait hafif ticari aracı kullanan M.E (17), süratle çıktığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a (59) çarpıp ezdi.

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OLAY YERİNDEN KAÇTI DHA'daki habere göre çarpma sonrası M.E. kaçarken, Yavuz ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yavuz, ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇOCUK SÜRÜCÜYE EV HAPSİ CEZASI Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü M.E.'yi bir süre sonra yakaladı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarptığı anlar yer alıyor.

"SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ" Ev hapsi kararına tepki gösteren Yavuz'un 19 yaşındaki kızı Elif Yavuz, "31 Mart tarihinde babamı kaybettim. Babamı, 17 yaşındaki bir sürücüsünün dikkatsizliği yüzünden kaybettim. Savcı sürücünün tutuklanması için üst mahkemeye sevk etti. Ancak üst mahkeme yaşından dolayı babamı ezip öldüren ve kaçan kişiye sadece ev hapsi cezası verdi.

"BİR BABANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?" Şimdi size sormak istiyorum. Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu? Verilen bu karar adil mi? Babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak içimdeki bu acıyı bir ömür boyu yaşayacağım. Ben de kardeşim de ağabeyim de ablam da yaşayacak. Buna sebep olan şahıs sadece birkaç aylığına evde kalıp cezası bitecek. Bize yaşatılan bu acıyı bir ömür boyu içimizde yaşayacağız" dedi.

"SADECE ADALET İSTİYORUM" Elif Yavuz, "Ben babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak sadece adalet istiyorum. Adaletin yaşa göre değil sonuçlara göre de değerlendirilmesi gerekiyor. Adalet kağıtlarda rakamlarda yazan bir kavram olmamalıdır. Adalet kaybedilen bir canın değerinin yaşamının ne kadar önemli olduğunu hissettirmelidir. Bugün bunları burada sadece kendi acım için söylemiyorum. Umarım bir an önce adalet gerçeği yansıtır ve yerine getirilir" ifadelerini kullandı.