Genç oyuncu Elif Ceren Balıkçı Kırmızı Oda dizisinde Esra karakterini canlandırıyor. Elif Ceren Balıkçı, daha önce farklı dizilerde yer almıştır.

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında doğdu. Çocukken Bez Bebek dizisinde Pompi karakterini canlandırdı.

Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı.

9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı.

Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı.