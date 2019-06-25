25 HAZİRAN 2019
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Eliaquim Mangala kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Eliaquim Mangala'nın kariyeri

Man. City'den tanıdğımız ünlü futbolcu sosyal medyada gündem oldu. Adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcunun hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Eliaquim Mangala kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Eliaquim Mangala'nın hayat öyküsü

25.06.2019 - 10:55 | Güncelleme: Futbol
Eliaquim Mangala kimdir?

Man. City'den sonra Valencia'da kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki ünlü futbolcu Man. City'e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bekleneni karşılayamayan yıldız futbolcu İspanya Valencia'nın yolunu tutmuştu. Peki Eliaquim Mangala kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

ELLİAQUİM HANS MANGALA KİMDİR?

Eliaquim Hans Mangala (d. 13 Şubat 1991, Colombes),defans mevkinde forma giyen Fransız millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Valencia'da ve Fransa millî takımında forma giymektedir.

Gençlik yılları

Mangala Colombes kasabasının Cashi köyünde doğdu. 5 yaşında ailesi ile birlikte Belçika'ya taşındı. O sene yerel kulüplerden Athletic Club'un alt yapısına girdi. CS Wépionnais takımına geçmeden önce burada 6 yıl oynadı. 2007 yılında, R. Standard de Liège ile 3 yıllık gençlik sözleşmesi imzaladı.

Mangala R. Standard de Liège'e transfer olduktan sonra o sene U-17 takımında forma giydi. 2008 Ocak ayında U-19 takımına yükseldi. 17 yaşına geldikten sonra R. Standard de Liège'in U-21 takımında birçok kez forma şansı buldu.

2008-09 sezonunda Mangala, A takıma kadar yükseldi ve forma şansı bulmaya başladı. 23 Ekim 2008 tarihinde, R. Standard de Liège ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve ilk kez profesyonel sözleşme imzalamış oldu. Mangala 22 numaralı formayı giymeye başladı. 9 Kasım'da Beerschot AC takımına karşı ilk profesyonel maçına çıktı ve maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.

12 Eylül'de Mangala, Mechelen ile yapılan lig mücadelesinde ilk golünü kaydetti. Dört gün sonra Mangala, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Arsenal'e karşı forma giydi ve maçta bir gol kaydetti.

16 Ağustos 2011 tarihinde, 7.5 Milyon € karşılığında Porto'ya transfer oldu.

25 Temmuz 2014 tarihinde, 32 Milyon pound karşılığında, Manchester City takımına transfer oldu.

2016-17 sezonunda La Liga takımlarından Valencia'da kiralık olarak forma giydi.

Milli takım kariyeri

İlk kez 2013 yılında Fransa millî takımda giymeyen başlayan Mangala, toplamda 8 kez millî olmuştur.

Kulüp takım istatistikleri

Profesyonel KariyeriUlusal 
Lig		 Ulusal 
Kupa		 Ulusal 
Lig Kupası		 Ulusal 
Süper Kupa		 Kıtasal 
Lig		 Toplam
SezonKulüpLig kademesiMaçGolAss.MaçGolAss.MaçGolAss.MaçGolAss.MaçGolAss.MaçGolAss.
Belçika BelçikaLigBeker van BelgiëLig KupasıSupercupUEFAToplam
2008-09R. Standard de LiègePro League11-2-------3--14-2
2009-1031112---1--11114522
2010-11351-612-------4122
Toplam7723812------14119946
Portekiz PortekizLigTaça de PortugalTaça da LigaSupertaçaUEFAToplam
2011-12PortoPrimeira Liga7--1--41----2--131-
2012-13234111-3--1--8--3651
2013-14212-4--4-11--12314252
Toplam516161-11112--223192113
İngiltere İngiltereLigFA CupEFL CupCommunity ShieldUEFAToplam
2014-15Manchester CityPremier League25-21--2-----3--31-2
2015-1623-----3-1---7--33-1
Toplam48-21--5-1---10--64-3
İspanya İspanyaLigCopa del ReyCopa de la LigaSupercopaUEFAToplam
2016-17→Valencia (kiralık)La Liga302-3--
-
------332-
Toplam302-3-----------332-
Kariyer toplam206106182216123--46412891711

 

Milli takım istatistikleri

NoTarihMillî takımMaçGolAss.
12013-2015 Fransa U-21212-
2.2013 Fransa1--
20144--
20152--
20161--
A Millî Toplam8--
Alt Toplam292-
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