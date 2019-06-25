25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Man. City'den sonra Valencia'da kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki ünlü futbolcu Man. City'e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bekleneni karşılayamayan yıldız futbolcu İspanya Valencia'nın yolunu tutmuştu. Peki Eliaquim Mangala kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?
ELLİAQUİM HANS MANGALA KİMDİR?
Eliaquim Hans Mangala (d. 13 Şubat 1991, Colombes),defans mevkinde forma giyen Fransız millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Valencia'da ve Fransa millî takımında forma giymektedir.
Gençlik yılları
Mangala Colombes kasabasının Cashi köyünde doğdu. 5 yaşında ailesi ile birlikte Belçika'ya taşındı. O sene yerel kulüplerden Athletic Club'un alt yapısına girdi. CS Wépionnais takımına geçmeden önce burada 6 yıl oynadı. 2007 yılında, R. Standard de Liège ile 3 yıllık gençlik sözleşmesi imzaladı.
Mangala R. Standard de Liège'e transfer olduktan sonra o sene U-17 takımında forma giydi. 2008 Ocak ayında U-19 takımına yükseldi. 17 yaşına geldikten sonra R. Standard de Liège'in U-21 takımında birçok kez forma şansı buldu.
2008-09 sezonunda Mangala, A takıma kadar yükseldi ve forma şansı bulmaya başladı. 23 Ekim 2008 tarihinde, R. Standard de Liège ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve ilk kez profesyonel sözleşme imzalamış oldu. Mangala 22 numaralı formayı giymeye başladı. 9 Kasım'da Beerschot AC takımına karşı ilk profesyonel maçına çıktı ve maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.
12 Eylül'de Mangala, Mechelen ile yapılan lig mücadelesinde ilk golünü kaydetti. Dört gün sonra Mangala, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Arsenal'e karşı forma giydi ve maçta bir gol kaydetti.
16 Ağustos 2011 tarihinde, 7.5 Milyon € karşılığında Porto'ya transfer oldu.
25 Temmuz 2014 tarihinde, 32 Milyon pound karşılığında, Manchester City takımına transfer oldu.
2016-17 sezonunda La Liga takımlarından Valencia'da kiralık olarak forma giydi.
Milli takım kariyeri
İlk kez 2013 yılında Fransa millî takımda giymeyen başlayan Mangala, toplamda 8 kez millî olmuştur.
Kulüp takım istatistikleri
|Profesyonel Kariyeri
|Ulusal
Lig
|Ulusal
Kupa
|Ulusal
Lig Kupası
|Ulusal
Süper Kupa
|Kıtasal
Lig
|Toplam
|Sezon
|Kulüp
|Lig kademesi
|Maç
|Gol
|Ass.
|Maç
|Gol
|Ass.
|Maç
|Gol
|Ass.
|Maç
|Gol
|Ass.
|Maç
|Gol
|Ass.
|Maç
|Gol
|Ass.
|Belçika
|Lig
|Beker van België
|Lig Kupası
|Supercup
|UEFA
|Toplam
|2008-09
|R. Standard de Liège
|Pro League
|11
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|14
|-
|2
|2009-10
|31
|1
|1
|2
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|11
|1
|1
|45
|2
|2
|2010-11
|35
|1
|-
|6
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|41
|2
|2
|Toplam
|77
|2
|3
|8
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|1
|1
|99
|4
|6
|Portekiz
|Lig
|Taça de Portugal
|Taça da Liga
|Supertaça
|UEFA
|Toplam
|2011-12
|Porto
|Primeira Liga
|7
|-
|-
|1
|-
|-
|4
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|13
|1
|-
|2012-13
|23
|4
|1
|1
|1
|-
|3
|-
|-
|1
|-
|-
|8
|-
|-
|36
|5
|1
|2013-14
|21
|2
|-
|4
|-
|-
|4
|-
|1
|1
|-
|-
|12
|3
|1
|42
|5
|2
|Toplam
|51
|6
|1
|6
|1
|-
|11
|1
|1
|2
|-
|-
|22
|3
|1
|92
|11
|3
|İngiltere
|Lig
|FA Cup
|EFL Cup
|Community Shield
|UEFA
|Toplam
|2014-15
|Manchester City
|Premier League
|25
|-
|2
|1
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|31
|-
|2
|2015-16
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|7
|-
|-
|33
|-
|1
|Toplam
|48
|-
|2
|1
|-
|-
|5
|-
|1
|-
|-
|-
|10
|-
|-
|64
|-
|3
|İspanya
|Lig
|Copa del Rey
|Copa de la Liga
|Supercopa
|UEFA
|Toplam
|2016-17
|→Valencia (kiralık)
|La Liga
|30
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|2
|-
|Toplam
|30
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|2
|-
|Kariyer toplam
|206
|10
|6
|18
|2
|2
|16
|1
|2
|3
|-
|-
|46
|4
|1
|289
|17
|11
Milli takım istatistikleri
|No
|Tarih
|Millî takım
|Maç
|Gol
|Ass.
|1
|2013-2015
|Fransa U-21
|21
|2
|-
|2.
|2013
|Fransa
|1
|-
|-
|2014
|4
|-
|-
|2015
|2
|-
|-
|2016
|1
|-
|-
|A Millî Toplam
|8
|-
|-
|Alt Toplam
|29
|2
|-
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