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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Elia Viviani: Takımca iyi yer alarak bu sonuca ulaştık - Diğer Haberleri

        Elia Viviani: Takımca iyi yer alarak bu sonuca ulaştık

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) yedinci etabını kazanan Lotto takımından İtalyan sporcu Elia Viviani, "Son kilometrelerde takımca iyi yer alarak bu sonuca ulaştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:15
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        "Takımca iyi yer alarak bu sonuca ulaştık"
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        Selçuk-Çeşme etabı sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Viviani, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Takımımdan ve menajerimden etap kazanma yarışı istedim, bana bu turu önerdiler. Türkiye hakkındaki anılarım her zaman çok hoş. Her defasında bir yıl daha devam edeceğim diyorum. Bugün gösterdim ki bunu yapabilirim. Öncelikle Lotto takımına ve menajerimize bu şansı bana verdikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Profesyonel kariyerinin ilk zaferini 2010'da bu yarışta kazandığını hatırlatan Viviani, "Bu galibiyet, bu yılın ilki ama sonuncusu olmayacak. Genelde Türkiye'deki etaplar gittikçe zorlaşır. İlk iki etapta yer tutamadım ama panik yapmadım, şansımın azaldığını düşünmeye başlamıştım. Bugünkü etapta son 30 kilometredeki yokuş problem oluşturabilirdi. Son kilometrelerde takımca iyi yer alarak bu sonuca ulaştık. Uzun süre yarış kazanamadığınızda moraliniz bozuluyor. Bugünkü galibiyet motivasyonuyla yarın da birinci gelmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nın eşsiz manzaralarda geçtiğini aktaran İtalyan sporcu, TUR 2025'te emeği geçenlere de teşekkür etti.

        Öte yandan ödül töreninde sporculara, madalyaları ve mayolarını İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi.

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