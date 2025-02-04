Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Zeynep adaya veda ederek Survivor hayallerine veda eden isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...