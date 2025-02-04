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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat 2025 Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başladı. Survivor'ın yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım geceyi kayıpsız geçirirken, kaybeden takım ise, ada konseyinde eleme potasına gidecek ilk eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 4 Şubat 2025 Salı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 21:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:24
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        • 1

          Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Zeynep adaya veda ederek Survivor hayallerine veda eden isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          SURVIVOR YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

          Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Konsey ile açıklanan yedek yarışmacılar şu şekilde:

          Hikmet - Kırmızı Takım

          Poyraz - Mavi Takım

          Yunus Emre Karabacak - Mavi Takım

          Mehmet Özyay

          Çılgın Sedat

        • 5

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosunu kaybeden Zeynep adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.

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