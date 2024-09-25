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        Haberler Bilgi ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Şefler tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu yemeği 'uluslararası tavuk yemekleri' oldu. MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını almak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 25 Eylül MasterChef Türkiye eleme potasına giden yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 20:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:31
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Bera ve Kaan eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 25 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'uluslararası tavuk yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ezgi bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ezgi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Semih'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Erim oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Akın (Takım Kaptanı)

          Eda

          Alper

          Semih

          Kaan

          Ezgi

          Hakan

          Erim

          Bera

          Nevzat

        • 6

          Kırmızı Takım

          Zübeyde (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Kerem

          Şirin

          Beyza

          Muratcan

          Nigar

          Ayşe

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 22 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Yudum oldu.

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