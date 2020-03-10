Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 10 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374678)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DUTLUK, ERKILIÇ, ERLER, TOPEL sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK, KOCA SİNAN, KOCA SİNAN ÇIKMAZI, NAMIK KEMAL, YENİÇAĞ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385544)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, GÜNEY 2, KÖZ, NAR ÇİÇEĞİ, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385551)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LEMAN, NİLÜFER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385569)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KERİM ÇIKMAZI, SEVAL, YOL ALTI, ŞAHİNLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386941)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, AZELYA, GÜLİN, HİLAL 86, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386974)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAYRAM YERİ, DEREBOYU, HAKİM, HOCA AHMET, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA MESCİT, KIZILAY MEYDANI, MUTFAK KAPISI, ÇAYDANLIK sk / EMEKYEMEZ mah DEVE DİKENİ, DİK, YANIK KAPI sk / FİRUZAĞA mah DEFTERDAR YOKUŞU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKBABA YOKUŞU, AKİDE, ARAPLIK, ARDA, BABA DAĞI YOKUŞU, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, DEĞİRMEN ARKASI, EMİR EFENDİ CAMİ, EMİR EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KADI MEHMET ÇIKMAZI, KULAKSIZ, KURT ÇELEBİ CAMİİ, KÜRKÇÜ ŞAHİN, KÜRKÇÜ ŞAHİN ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, MUTFAK KAPISI, MUİT, PAŞA YOKUŞU, PAŞA ÇEŞMESİ, PİYADE, SERİN, YENİ, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME MERDİVEN, İBADULLAH, ŞEN BÜLBÜL, ŞEYH VELİ sk / KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah ARDA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, EBE HATUN ÇIKMAZI, EYÜP PAŞA, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KULAKSIZ, KULAKSIZ TEKKESİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ YAĞHANESİ ARALIĞI, KULAKSIZ ÇEŞME, LAMİ ÇELEBİ ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, NALINCI BAYIRI, NALINCI MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ ÇIKMAZI, OKÇU YÜCEL, PAŞA YOKUŞU, SEVGİ, SEYİD ALİ MESCİDİ, İBADULLAH, ŞİMAL YILDIZI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BAYRAM YERİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, DEREBOYU, DEĞİRMEN ARKASI, FİŞEKHANE DERESİ, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, HAKİM, KASIMPAŞA AKARCASI, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KIZILAY MEYDANI, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MAKARACI ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386854)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-EMEKYEMEZ mah DEVE DİKENİ, DİK, YANIK KAPI sk / FİRUZAĞA mah DEFTERDAR YOKUŞU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, ARDA, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, EMİR EFENDİ CAMİ, EMİR EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KADI MEHMET ÇIKMAZI, KULAKSIZ, KÜRKÇÜ ŞAHİN, KÜRKÇÜ ŞAHİN ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, MUİT, PİYADE, YENİ, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME MERDİVEN, İBADULLAH sk / KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah ARDA, EBE HATUN ÇIKMAZI, EYÜP PAŞA, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KULAKSIZ, KULAKSIZ TEKKESİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ YAĞHANESİ ARALIĞI, MABUT LİZBUT, NALINCI BAYIRI, NALINCI MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ, SEVGİ, İBADULLAH sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, FİŞEKHANE DERESİ, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA AKARCASI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TOPRAK TABYA, TULUMBACI ÇIKMAZI, YENİ YOL ARA sk / YENİŞEHİR mah BABADAĞ sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386864)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk / PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, ALAN, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, BÜYÜK ATAK, CEMİYET, DİLEK, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, FİLİZ, KAHAN, KOYUNCU, KURUDERE, KÜME, KÜÇÜK ULAŞ, MURADİYE, PİYALEPAŞA, SELÇUK, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, TOROS, ULAŞ, İLK ADIM sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DEFNE DALI, DÜNDAR, GAZİLER, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, MEKTEP, PİYALEPAŞA BULVARI, SPOR, YILDIRIM, ŞAHİN 1 sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386853)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DİLEK, ERSOY, ŞEHİT SERHAT ŞANLI sk / MERKEZ mah ÇİĞDEM sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387619)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah TEKİNER sk, pazartürk cd, 09:10-17:10 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388997)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÖĞÜRTLEN, KALEKAPI, YORULMAZ, ÖMER SEYFETTİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389137)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKÇAKENT, KALİTE, MUTLUGÜL, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ŞAMDAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389149)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah TALİP PAŞA CAMİ sk / ÖRNEKTEPE mah BEYAZ ZAMBAK, ETİBANK, GÖKSU, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ONUR, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAŞALI, SALMAN ÇIKMAZI, SELVİ, YENİ UFUK, YENİYOL, YENİYOL ARALIĞI, YEŞİL KIBRIS, ZAKKUM, ÖRNEK TEPE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, AŞKIM, BAŞAR, BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, CEVVAL, ETİBANK, FINDIK, FİKRET ÇIKMAZI, GAMZELİ, GÖKTAŞ, HARDAL, KARDEŞ, KAZIM, NASIR, NEHİR, PETUNYA, RAHMET, YAPRAK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389162)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BAL, MANOLYALI, MİMAR SİNAN, ONUR, SELVİ, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389167)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387744)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 214., 215., ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1050., 1059., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 335., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387576)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 706., 707., 714., 716. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388987)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387820)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, ARİFAĞA, BAĞ, BÜLBÜL YUVASI, BÜLBÜLDERE, EVLİCE BABA TEKKE, NAKKAŞ, ORTANCA, SÜTÇÜ FİKRİ, ÜSKÜP sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387824)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSOY, TEZ sk 15:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389355)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, BOZTEPE, KARLITEPE, KOŞUYOLU,TALAT ARTEMEL, YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389350)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, ALEMDARLAR, BİTİŞİK BAĞLAR, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, HULUSİ DEMİRELLİ, KOŞUYOLU, SARAÇOĞLU, ÇİÇEKDAĞLI sk 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389352)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 563., 563/4., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390273)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah ATLI ASES, DEREOTU, FINDIKLI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KARACA, KERESTECİ RECEP, PAŞA BAKKAL, TAVLA sk / ŞEHİT MUHTAR mah CEVZA, DOĞRAMACI ŞAKİR, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KERESTECİ RECEP, TAKSİM YAĞHANESİ, TAVLA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390100)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah KILBURNU sk / HACIAHMET mah İLYAS BEY sk / KEÇECİ PİRİ mah MEMURLAR sk / ŞEHİT MUHTAR mah TARLABAŞI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ERTAN sk / PAŞA mah 1. HAKAN, 2. HAKAN, AKIN, BAHADIR 1, BAHÇE, BATI, DARÜLACEZE YOLU, DERMAN, DUTLUK, DİLEK, EMEK, ERDEK, ESEN 1, EVREN, FERACE, GÖNÜL, GÜLŞEN, GÜNEY 4, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, HİLAL 2, KAHRAMANBEY, KÖŞK, LEYLAK, MEYDAN, NEŞE, SEVİL, SEVİMLİ, TURANBEY, YAY MEYDANI, ÇAKIL, İNCİ, ŞAHİNLER 1 sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390074)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇELİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391269)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKBAYIR, AKBAŞAK, ALKAN, ALPER 1, GALATA, KARABAYIR, KARABULUT, KARAÇAM, REZZAN, SABIR 1, SAFFET, SÜTÇÜLER, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391279)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1389., 1390., 1425., GAZİ CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390269)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390424)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah BOSNA, GAZİ YİĞİT, MEHDİ, MONDROS, TOPRAKLI, ÖZER ÇIKMAZI sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390369)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, BİGA, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, FİLİZ, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KANDİL, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KAVİS, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, METE, NAZIR, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SUDENAZ, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, YAYA, YILDIRAY, ZAMBAK, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390571)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, METE, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, YAYA, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390563)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah EFEDEMİR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390380)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah HAZİRAN, SARIKANAT, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 7.CD, 8., HATMİ ÇIKMAZI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390393)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ŞULE sk 15:01-18:01 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390394)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391384)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah BÜYÜKDAĞLAR, GÖKTÜRK, GÜZ, NURPERİ, NURSEN, PAYİDAR, YILDIRIM, ÇİMEN 2 sk 00:30-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391385)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, HAMD, MÜELLİF, NURSELİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIKUŞU, ŞEMSİ EFENDİ sk / İSLAMBEY mah AKANSEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390321)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BATURALP, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YÜKSEK sk / KARLIBAYIR mah FİKRİ sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, CUMHURİYET, DELFİN, EDEBALİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MANİDAR, MAŞUK, MEFTUN, MEKTEPLİ, PAMUKKALE, YEŞİL YALI, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390484)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ARSLAN, ATMACA, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, EKİM, HİLİM, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KINALIKUZU, KUBİLAY, KİRAZLI, MİMOZA, NAR, POYRAZ, SEDEF, SÜLÜN, YENİKÖY, İĞDE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390528)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- ESENTEPE mah 2364/3., 2364/4., 2382., 2383., 2388., 2388/2., 2388/3., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2396., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391357)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391356)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391320)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392570)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392560)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 610., 611., 612., 614., 615., 616., 617., 623., 624., 625., 626., 628., 629., 630., 631., 632., ALBAYRAK, GAZİ, KARADENİZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 469., 470., 470/1., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480. ÇIKMAZ, 485., ADEM YAVUZ, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KARADENİZ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392531)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, AMİRAL NECDET URAN, BAHAR 1, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLTER HANIM, KİRAZLI 1, RADYUM, RÖNTGEN, TALATPAŞA, YONCA 3 sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393560)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, MUSTAFA KEMALPAŞA, NALAN, SIRAEVLER sk / SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR, KAVAKLIK, SIRAEVLER, ULUBATLI HASAN, YILDIZ, ÇİĞDEM 3, İĞDE sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392702)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BEYAZYALILAR sk / SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1004., 1010., 1015., 1017., ATEŞPARE, GÜLÜMSER, HALASKARGAZİ, KABAN, ONBAŞI ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393498)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1490. sk / İNCİRTEPE mah 241., 243., 250., 251., 252., 253., 257., 258., 262., TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392503)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, ARDIÇ, BERKER, BÜLBÜL, DENİZKÖŞKLER, HÜRRİYET, REŞİTPAŞA, SÜLÜN, ÇAVUŞOĞLU, İLKEM, İREM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392709)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2614., BAHAR, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HAZAN, SERA, SERDAR, SEVİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392707)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., 2680., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, EYLÜL, MEHTAP, OCAK sk / OSMANGAZİ mah AHMET HAŞİM, AKREP, AYASOFYA, EFELİK, TERAZİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392708)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, EKİNEVLER, TUNA sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393784)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, DİLEK, DİNAR, DİVAN, MERİÇ, MUĞLA, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, ULUBATLI HASAN, ÖMÜR sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392728)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 216. ÇIKMAZ, 6. ÇIKMAZ, 9. ÇIKMAZ, MALAZGİRT sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392734)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 216. ÇIKMAZ, 218. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392737)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 329., 330., ASLAN, ERDEM, SAKA, ULUBATLI HASAN sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.MEHMETÇİK, 1.MİMAR SİNAN, 1901., 2.GÜLER, 2.YASEMİN, 2.ŞAHİN, 3.BARIŞ, 329., BURÇ ÇIKMAZI, ERDEM, KEMALPAŞA, SAKA, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392726)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392730)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19., CUMHURİYET sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392732)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ALAGEYİK, BİGA, CENK, ERLER, KORELİ, SEDA, YILMAZ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393811)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BEYAZEL, ERLER sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393812)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah DEBBAĞ YUNUS, GONCA ÇIKMAZI, KIRKBASAMAK ÇIKMAZI, SOĞUK TULUMBA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah BAKKALOĞLU, CİBALİ SETÜSTÜ, DEBBAĞ YUNUS, DEBBAĞ YUNUS CAMİİ, FODLACI, MOLLABEY 1., MUSANDIRA, MİSMARCI YOKUŞU, MİSMARCI ÇEŞMESİ, PİR SULTAN, SOĞUK TULUMBA, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ, İĞDELİ sk 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392612)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, YUNUS EMRE, ŞEMSİ EFENDİ sk 09:35-11:35 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392953)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., MASLAK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391319)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, FEZA, FUNDA, KORKMAZ, OBA, PAK, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk 20:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393773)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, FERAH, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN sk / YILDIRIM mah ULUDAĞ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392759)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk 20:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393775)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393663)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1375., 1376., 1377., 1378., 1379., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395618)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1512., 1515., 1516., 1517., 1518., 1519., 1520., 1521., 1522., 1538., 1540., 1602., 1604., ERZURUM KONGRE 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395621)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah YENİ KARAKOL sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR, ÇINAR 3 sk 12:00-15:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392965)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah KATİP SİNAN, PİYER LOTİ sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395653)