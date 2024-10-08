Elektrik ve doğalgaza gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Kışa girmemize az bir süre kala, 'elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?" sorusu gündeme geldi. Vatandaşların merak ettiği soruyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yanıtladı. Peki, elektrik ve doğalgaza gelecek mi? İşte, detaylar...
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Sonbahar mevsiminin sonuna doğru yaklaşırken, kış mevsimine de geri sayım başladı. Vatandaşlar kışla beraber, elektrik ve doğalgaza da zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, herkese koşulsuz sağlanan fatura desteğinin gelire göre düzenleneceğini açıkladı ve zam konusuna değindi. Peki, elektrik ve doğalgaza zam var mı? İşte, detaylar...
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ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YAPILACAK MI?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerle bir araya gelerek enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bayraktar, Türkiye'de arz güvenliğini sağlamak için tedbir aldıklarının altını çizerek, "Fiyatlarla alakalı zaten ciddi bir desteğimiz var. Özellikle doğalgaz fiyatlarından bahsediyorum. Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok." açıklamasında bulundu.
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YÜKSEK TÜKETİM GRUBU FATURA DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK
Doğalgaz ve elektrik konusunda destek gruplarını belirlemek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:
"Gerçekten ihtiyaç sahibi olacak grupların desteklenmesi, bu anlamda yüksek tüketimi olan grupların bu destek mekanizmalarından daha az istifade etmesi ya da istifade ettirilmemesi gibi bir stratejinin içerisindeyiz. Yıl sonuna kadar fiyat artışı öngörmüyoruz. Bunları yaparken enflasyonu dikkate alarak hareket ediyoruz. 2025 yılı için özellikle evinde 400-500 kilovatsaat aylık tüketimi olan birisinin tüketiminin sebebi büyük oranda ya daha büyük evi olduğu için, belki elektrikli araç kullandığı için vesaire gibi şeylerdir. Bu tüketim gruplarının yüksek gelir grubunda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kim ne kadar para kazanıyor ona bakmıyoruz ama tüketimine bakacağız ve o tüketim grubunda Türkiye ortalamasının 2 katı üzerinde tüketimi olan tüketicilere diyeceğiz ki: 'Siz, bu işin bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim ve onlara yeterince bütçe ayıralım'. Böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunu kamuoyumuzla kısmen paylaştık ama önümüzdeki günlerde de daha detaylı inşallah paylaşırız."
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DOĞALGAZDA İL VE İKLİM BAZLI DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ
Elektrikte Türkiye'nin ortalama tüketiminin 200 kilovatsaat civarı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, doğal gaza ilişkin, "Doğal gazda da biraz daha hassas bir çalışmaya ihtiyaç var çünkü doğal gazda Erzurum'daki bin metreküple Antalya'daki bin metreküp aynı değil. Erzurum'da normal vatandaş bin metreküp kullanır. İşte 100 metrekare, 120 metrekare evi olan bir insan ama Antalya'da belki evi 500 metrekare de olsa yılda 500 metreküp tüketir. Dolayısıyla il bazlı ve iklim bazlı orada özel bir değerlendirmeye ihtiyaç var diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.