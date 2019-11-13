13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da sosyal medyadan bazı kişiler, Konyaaltı sahilinde denizde elektrik akımı olduğunu ve çarpıldıklarını kaydetti.
DHA'nın haberine göre bu kişiler, balık avlamak isteyenlerin denize elektrik verdiğini ileri sürerek, yetkililere çağrıda bulundu.
DENİZDE İNCELEME
Denizden aynı şikayetle çıktığını belirten bir kadın da vücudunu elektrik çarptığını sonrasında bacakları ve kollarında şişlik meydana geldiğini göstermeye çalıştığı fotoğrafları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na gönderdi. Prof. Dr. Gökoğlu, fotoğrafı gönderen kadının 'Vücudumda acı duyuyor, yanma ve kaşıntı yaşıyoruz' açıklamasında bulunduğunu söyledi. Bugünlerde yaptıkları dalışlarda aynı durumu kendilerinin de yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bölgede Su Ürünleri Topluluğu üyeleri ile denize dalarak, elektrik çarpmasının neden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı.
SU YÜZEYİNDE GÖRÜNMÜYORLAR
Elektrik çarpmasına benzer etkiye, 'knidliler' olarak adlandırılan canlının neden olduğunu belirlediklerini anlatan Gökoğlu, "Cnideria (knidliler) sınıfından olan bu canlılar, 'knidosist' denen özel hücrelerden fırlatılan yakıcı ipliklerle avlarını uyuşturan ve daha sonra yutan, türleri içine alan bir şube, yakıcı kamçılılar, haşlamlılar, ısırgan hayvancıklardır. Bu canlılar genellikle zincir veya bir tespih gibi görünmektedir. Çoğunluğu şeffaf ve iplik gibi oldukları için su üstünden görünmezler. Genellikle bahar ve sonbahar aylarında görülürler. Çoğalmaları da genellikle bu dönemlerde olmaktadır" diye konuştu.
'DENİZE TİŞÖRTLE GİRİN'
Bu canlıların etkilediği yerlere amonyak veya alkol sürülmesinin faydalı olacağını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "En iyisi bu dönemlerde denize ince bir tişörtle girmek. Dokundukları bölgelerde şok etkisi yaratırlar. İnsanların çoğu bunun elektrik çarpması olduğunu düşünüyor ama nedeni bu canlılar, korkmaya gerek yok. Sadece kaşıntı ve yanma oluşur. İlkbahar ve sonbaharda denizde yoğun şekilde görülebilir. Ancak rahatlıkla insanlar denize girebilir, korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.
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