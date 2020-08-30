Elazığ’ın Palu ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Palu Kaymakamlığı, karantinaya alınan Karataş köyüne giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

İHA'nın haberine göre, açıklamada şunlar denildi: "Koronavirüsün vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Karataş köyümüzde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır."

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