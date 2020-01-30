Elazığ depreminde en çok zarar gören mahalle o oldu

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Sivrice İlçesi'nde 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen depremi en yakından hisseden il Malatya oldu. Doğanyol ilçesinde can kayıpları yaşanırken, Pütürge, Kale ve Battalgazi İlçeleri'nde ise birçok ev ve binada hasar meydana geldi.

Malatya merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Battalgazi İlçesi'ne bağlı Bulutlu Mahallesi'nde evlerde ciddi hasarlar oluştu. Bazı evlerin duvarları yıkılırken, geriye kalan evlerin içerisinde ise ciddi yarıklar meydana geldi.

BÖLGEYE 25 KONTEYNER GÖNDERİLDİ

25 hane bulunan ve 200 kişinin yaşadığı Bulutlu Mahallesi'ndeki evlerde meydana gelen ağır hasarlar sonrası bölgeye 25 konteyner gönderildi. Bu konteynerler, mahallenin güvenli bölgesine kuruldu ve evleri boşaltılan mahalle sakinleri buralara yerleştirildi.

Depremzede Alaattin Biner, kendisinin Malatya merkezde oturduğunu ancak mahallede yaşayan 75 yaşındaki annesi Gülizar Biner'in yaşadığı evde ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Biner, büyük bir afet yaşadıklarını ifade ederek, "Ben burada değildim, annem burada yaşıyor. Evin içerisinde büyük hasar meydana geldi. Evi boşaltıyoruz. Eşyaları bir arkadaşımın evine bırakacağım" dedi.

Mahallede yaşayan depremzede Mehmet Emin Memiş ise "Depremde bayağı sallandık, evlerin bazıları yıkıldı, bazılarında ağır hasarlar meydana geldi. Çok şükür can kaybımız yok ama mahallemiz harap oldu. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun sıkıntılarımızı giderdiler. Konteynerlerimiz kuruldu" diye konuştu.

"TEK BAŞIMAYDIM, DUVARLAR YIKILDI"

Deprem anında evde yaşadıklarını anlatan 68 yaşındaki Emine Memiş ise "Deprem anında kanepede oturuyordum. İlk seferinde bir ses çıktı, ikinci seferinde yavaş sallandı. Televizyon sehpasına tutunmak istedim ancak çok ciddi sallandı. Evde tek başımaydım, duvarlar yıkıldı. Dışarı çıkmak istedim ama kapı açılmadı. Sonra kapıyı açıp dışarı çıktım. Halen o günü yaşıyoruz. Evlerimiz hep yıkıldı" dedi.

Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan, deprem esnasında evde olduklarını kaydederek, depremin şiddeti nedeniyle evlerde ciddi hasarlar meydana geldiğini söyledi.

"HERKES EVİNİ TERK ETTİ"

Özcan, deprem anında bütün vatandaşların evlerini terk ederek sokağa çıktıklarını belirterek, "Deprem sonrası mahalleyi gezdim, bütün evlerin çok kötü olduğunu gördüm. AFAD'a, belediye başkanlarına ve yetkililere durumu ilettim. Valimiz, belediye başkanlarımız mahallemize geldi, hasar tespit çalışmaları yapıldı. Mahallemizde 25 hane var, bu nedenle konteyner talebinde bulunduk. Konteynerler geldi ve kuruldu" dedi.

ESKİ VE KERPİÇ YAPILAR DEPREMDEN ÇOK ETKİLENDİ

Mahallede can kaybı yaşanmadığını kaydeden Özcan, "Evlerimiz çok kötü durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanımız mahallemizi ziyaret etti. Bakanımızda mahallemiz için yeni bir yerleşim yeri talebinde bulunduk. Bütün yapılarımız eski ve kerpiç olmasından dolayı depremden çok etkilendik. Şuanda konteyner kent kuruldu ama yeni yerleşim yeri için herkesin yardımını ve desteğini bekliyoruz" dedi.