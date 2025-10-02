Elazığ'da yaşlı adam, evinde ölü bulundu
Elazığ'da vatandaşların bir daireden kötü koku geldiğine dair ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamı yalnız yaşadığı evinde ölü buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Elazığ'da Cumhuriyet Mahallesi 2724. Sokak'taki bir sitede yaşayan vatandaşlar, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan ve yalnız yaşadığı belirtilen Fevzi K'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.