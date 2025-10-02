Habertürk
        Elazığ'da yaşlı adam evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Elazığ'da yaşlı adam, evinde ölü bulundu

        Elazığ'da vatandaşların bir daireden kötü koku geldiğine dair ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamı yalnız yaşadığı evinde ölü buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 04:40 Güncelleme: 02.10.2025 - 06:34
        Yaşlı adam, evinde ölü bulundu
        Elazığ'da Cumhuriyet Mahallesi 2724. Sokak'taki bir sitede yaşayan vatandaşlar, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan ve yalnız yaşadığı belirtilen Fevzi K'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Elazığ
        #haberler
        #Son dakika haberler
