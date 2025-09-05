Elazığ'da site içinde silahlı kavga! Jandarma personeli hayatını kaybetti
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede öğle saatlerinde meydana gelen olayda, tartışma kanlı bitti
Edinilen bilgilere göre, evine gelen başkomiser M.K., site içinde jandarma personeli O.Ö. (44) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KABETTİ
Kavga sırasında M.K., belindeki tabancasını çıkararak defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan O.Ö., olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından O.Ö.’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.