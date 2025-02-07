Elazığ'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Elazığ-Malatya karayolu, Yalındamlar Köyü Camii mevkisinde meydana geldi.

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Murat Kaya yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Murat Kaya ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan Murat Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.