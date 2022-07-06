Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolunun Yarımca köyü mevkisinde Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada, Ahmet K. yaralanırken araçta bulunan Berat K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.