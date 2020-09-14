El uyuşması kol ya da eldeki sinirlerin bir baskı sonucunda zarar görmesiyle uyuşma halinde ortaya çıkmaktadır.

EL UYUŞMASI NEDENLERİ

Sinirlerde Hasar olması: Ellerdeki uyuşmalar eldeki sinirlerde oluşan hasarlardan kaynaklanır.

Dolaşım Bozukluğu olması: ellere kan gitmesinin dolaşım bozukluğu olarak etkisi sonucunda uyuşma oluşur.

Şeker Hastalığı olması: sinirleri etkileyen şeker hastalığı aykaların yanında ellerde de uyuşmaya neden olur.

Beyin ve Omurilik Sorunları: Beyinde ve omurlikte oluşan sorunlar nedeni ile ellerde uyuşma ortaya çıkabilir.

Diğer Nedenler:

• Amiloidoz

• Karpal tünel sendromu

• Brakial pleksus yaralanmaları

• Alkolizm

• Yaş nedeni ile oluşan boyun disklerinde yırtılma ve hasarlar

• Ganglion kisti

• Guillain-Barre sendromu

• Paraneoplastik sendromlar

• Lyme hastalığı

• AİDS hastalığı

• Multipl skleroz

• Kemoterapi ilaçlarının yan etkileri

• Periferal nöropati

• Raynaud hastalığı

• Omurilik sakatlığı

• Felç

• Sjogren sendromu

• B12 vitamini eksikliği

• Ulnar sinir sıkışması

• Sirengomiyeli

• Tip 2 diyabet

• Vaskulitis

Aniden ortaya çıkan ellerde uyuşma, sersemlik hali, konuşma güçlüğü, baş dönmesi, baş ağrısı ve paraliz olursa acilen hemen gitmek gereklidir. Kademeli artması, ellerden başka kısımlara yayılması, vücudun her iki yarısını etkilemesi, gelip gitmelere neden olması ve elin bir kısmında oluşması halinde bir hekime başvurmalıdır.

EL UYUŞMASI NASIL GEÇER?

• El uyuşmasının neden olduğu faktörler göz önünde tutularak bir tedavi uygulanmaktadır.

• Vücudun yağ oranının dengelenmesi ve kan şekerinin düzeltilmesi gereklidir.

• Bazı alışkanlıkların ortadan kaldırılması ve hastalıklara neden olabilecek zararlı yiyecek ve içeceklerin yasaklanması ile düzeltilebilir.

• Bazı masajlar ya da egzersizler yaparak uyuşmalarının hafilenmesi sağlanabilir. (Ellerin gerdirilmesi gibi)

• Kan akışını hızlandırması için ellere sıcak kompres uygulanabilir.

• B ve E vitamini takviyesinin yapılması

• Homeopatik ilaçlar ile doğrudan tatbik edilerek hasarlı sinirlerin büyümesi azaltılabilmektedir.

• Akupuntur tedavisi ile uyuşmalar düzeltilebilir.

• Ameliyat