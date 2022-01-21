El Salvador liderinden Cem Yılmaz esprisi

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"Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" paylaşımıyla Türkiye ziyaretine başlayan El Salvador Devlet Başkanı Bukele, bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ziyareti sonrasında bir Türkçe tweet daha paylaştı.

Cem Yılmaz'ın GORA adlı filmine gönderme yapan Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ziyaretinin görüntülerini, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" ifadeleriyle paylaştı.

Bukele dün de yine Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törende askerlere "Merhaba asker" diye seslendiği anları, "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" sözleriyle paylaşmıştı.

https://twitter.com/nayibbukele/status/1484256481444876289

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTTI

Bukele'nin attığı Türkçe tweetler takipçi sayısının da hızla artmasına yol açtı.

Sosyal medya veri platformu Social Blade'de yer alan bilgilere göre takipçi sayısı Türkiye ziyareti öncesi günlük 2-4 bin arasında artan Bukele, ilk Türkçe tweetini attığı 18 Ocak'ta 5 bin 249 yeni takipçi kazandı. Sonraki 2 gün 10 binin üzerinde yeni takipçi kazanan Bukele'nin bugün ise takipçi sayısı 24 bin 280 arttı.

El Salvador Devlet Başkanı'nın toplam 3 milyon 397 bin takipçisi bulunuyor.

BUKELE'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılan bu ilk resmi ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu tarihi ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Erdoğan, Bukele'nin liderliğinde El Salvador'un son dönemde dış politikada ufkunu genişletme yönünde attığı adımları yakından takip ettiklerini söyledi.