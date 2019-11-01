El Değmemiş Aşk filmi konusu ne? El Değmemiş Aşk oyuncuları kimler? soruları film hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. El Değmemiş Aşk'ta ailesinin istediği kadınla evlenmek ya da kendi sevdiği kadınla evlenmek arasında gitgeller yaşayan Zafer'in hikayesi anlatılıyor. El Değmemiş Aşk filminden ayrıntılar haberimizde.

EL DEĞMEMİŞ AŞK OYUNCULARI

Umut Kırca'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu El Değmemiş Aşk filminin oyuncu kadrosunda Ceren Moray, Emre Karayel, Begüm Kütük Cem Kılıç, Ümit Erdim, Ececan Gümeci, Haldun Boysan ve Ferdi Akarnur yer alıyor.

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu'dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu'ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar. Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer'in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer...