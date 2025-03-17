EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sonuçları açıklanma tarihi
ÖSYM tarafından EKYS sonuçları açıklanacak. EKYS; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yönetici seçmek amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava sadece Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adaylar katılabilir. 2 Mart tarihinde gerçekleşen EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte EKYS sonuçları sorgulama ekranı
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EKYS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün içinde dilekçe ile başvurabilecek. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için sonuçlar 21 Mart tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.
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Sınavda adaylara genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat konularından sorular yöneltiliyor.
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