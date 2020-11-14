Ekşili çorba tarifi, nasıl yapılır?

EKŞİLİ ÇORBA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 su bardağı dövme buğday

1 çay bardağı mercimek

1 çay bardağı haşlanmış nohut

3 adet kuru soğan

6-7 diş sarımsak

Tereyağı

Kuru nane

Tuz

Sumak ekşisi

1-2 demet semizotu ya da 750 gram pancar sapı ya da 2-3 adet patlıcan

EKŞİLİ ÇORBA TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Dövmeyi bir akşam önceden ıslatın.

Çorbayı yapacağınız zaman buğdayları haşlayıp mercimek ve nohutla birlikte pişirin.

Çorbada kullanacağınız sebzeleri yıkayıp doğrayın ve tencereye ilave edin.

Kuru soğanı tencerede kavurup çorbaya ilave edin.

Salça, nane ve pul biberle çorbanın sosunu hazırlayın.

Sumak ekşisini ve tuzunu da ekleyip sosu çorbaya ilave edin.

Keçi peyniriyle birlikte servis edebilirsiniz.