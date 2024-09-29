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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Eksik Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında! - Beşiktaş Haberleri

        Eksik Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a farklı kaybeden Beşiktaş, rotasını lige çevirdi. Siyah-beyazlılar, ligin 7. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Beşiktaş'ta 3 futbolcu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:45
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, yarın akşam Kayserispor'a konuk olacak.

        • 2

          RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        • 3

          UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.

        • 4

          Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı.

        • 5

          Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.

        • 6

          AL-MUSRATI VE MASUAKU YOK

          Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

        • 7

          Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

        • 8

          57. RANDEVU

          Beşiktaş ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

        • 9

          Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

        • 10

          EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

          Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

        • 11

          Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

        • 12

          2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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