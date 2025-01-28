Eksi 20 derecede buzla kaplı Çıldır Gölü'ne girdi
Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oluyor. Son olarak bir kadın Çıldır Gölü'nde buzlu suya girerek yaklaşık 40 saniye suyun içerisinde kaldı. O anlar soysal medyada viral oldu
İclal Güvenç, Kars'ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne atlı kızağa binmek üzere gitti.
Güvenç daha sonra kızakçıların balık tutmak için göldeki buzları kırdığı yeri buldu.
Genç kadın, burada koluna bağladığı halatla eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdi.
Rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 40 saniye kalabildi.
Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir'in yardımıyla sudan çıktı.
Güvenç'in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, binlerce kişi tarafından beğenildi.