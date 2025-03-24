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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu yerine seçilecek başkan vekili ilçe belediye başkanlarından biri olabilir mi?

        Ekrem İmamoğlu yerine seçilecek başkan vekili ilçe belediye başkanlarından biri olabilir mi?

        Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılması ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekili seçecek. Bu ismin ilçe belediye başkanlarından biri olabileceği belirtilmiş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın isimleri de başkan vekilliği için sayılmıştı. Ancak Büyükşehir Belediye Kanunu büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanlarının büyükşehir belediye başkan vekili olamayacağını söylüyor…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:08
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        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
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        Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu yerine 26 Mart’ta Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçimi yapılacak.

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi hükümleri uyarınca yapılacak seçimle İBB’yi yönetecek isim belirlenecek.

        Söz konusu maddede “a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer” deniliyor.

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        Bu kapsamda Belediye Meclisi’nde aday olacak isimler arasında CHP’li ilçe belediye başkanlarının da adı gündeme gelmişti. 1994’ten bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nı yürüten Hasan Akgün bu isimlerden biriydi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da adı geçen bir başka isimdi.

        BÜYÜKŞEHİR KANUNU’NA GÖRE

        Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 17. Maddesinde “Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz” deniliyor.

        Bu maddeye göre ilçe belediye başkanı olmayan Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından bir isim başkan vekili seçilebilecek.

        MECLİS ÇOĞUNLUĞU CHP’DE

        İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 185 sandalye ile çoğunluk CHP’de. AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. 1 üye de bağımsız.

        ÜÇÜNCÜ TURDA BİTEBİLİR

        Yine Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi’ne göre ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi aranacak. Bunun sağlanamaması durumunda üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yetecek. Mevcut sandalye dağılımına göre CHP’li bir meclis üyesinin üçüncü turda başkan vekili seçilmesi bekleniyor.

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