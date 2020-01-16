16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekim ayında yapılan İBB meclis toplantısında yeşil alan ilan edilen Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta bulunan muhtelif ada ve parseller Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto etmesinin ardından yeniden Meclis gündemine geldi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu, ilgili ilçelerde bulunan muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların park alanı yapılmasına ilişkin plan değişikliğini öngören kararında değişikliğe gitmedi.
Yeşil alan ilan edilen yerler arasında İBB'nin satışa çıkarmak istediği Levent'teki İETT garajı da bulunuyor.
TUZLA VE BAŞAKŞEHİR'DEKİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE TEKRAR GEÇTİ
Mecliste ayrıca ekim ayında kabul edilen ve İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen Başakşehir ve Tuzla ilçelerindeki muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına yönelik gündem maddesi de ele alındı.
Konuyu değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu daha önce aldığı karardaki görüşünü yineledi.
Ayrı ayrı oylanan her iki madde de, salt çoğunlukla ısrar kararı olarak Meclisten geçti.
Alınan kararla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB CHP Grubu'nun ikinci kez muhalefetine, İBB Başkanının ilk kararımızı veto etmesine rağmen İBB AK Parti Grubu olarak ilk aldığımız kararı ısrarla tekrarlayarak İstanbul'umuza 295 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. İstanbul'umuza bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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