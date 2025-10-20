Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Ekrem İmamoğlu'nun 'Sahte diploma' davasında 2. duruşma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Sahte diploma' davasında ikinci duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek. Dava ara kararla bugüne ertelenmişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 08:56 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:38
        'Sahte diploma' davasında 2. duruşma
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

        İLK DURUŞMADA İDDİANAME OKUNDU

        DHA'daki habere göre duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.

        12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

        DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

        Duruşma öncesi izleyici olarak salona girmek isteyen kabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi. Yaşanan arbede sonucu duruşma salonuna girişler kapatıldı. Gerginliğin son bulmasının ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.

        #sahte diploma davası
