EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM ile 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih kılavuzu 2024 yılı için araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına kura usulü ile yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda 2024 EKPSS tercih tarihleri ve kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Tercih süreci ÖSYM tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla başlayacak. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1, ön lisans mezunları EKPSSP2, lisans mezunları ise EKPSSP3 puanıyla tercih yapacak. Peki; EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 EKPSS tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hızla devam ediyor. Tercih işlemleri sınav puanlarına göre gerçekleştirilecek olup gözler tercih kılavuzu için gelecek açıklamalara çevrildi. Binlerce aday bu noktada ''EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. EKPSS 2024 tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Peki, 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...
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EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.
Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.
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EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.
Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.
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EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.
ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI
ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI
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2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
LİSANS
Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246
Kontenjan Sayısı 1.321
Yerleşen Aday Sayısı 1.207
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114
ÖN LİSANS
Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133
Kontenjan Sayısı 552
Yerleşen Aday Sayısı 523
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29
ORTAÖĞRETİM
Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751
Kontenjan Sayısı 423
Yerleşen Aday Sayısı 384
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39
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