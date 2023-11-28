Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak 2022 yılında yapılan EKPSS bu yıl tek oturumda uygulanacak. Peki, "2024 EKPSS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 EKPSS hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...