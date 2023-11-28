EKPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 EKPSS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023-2024 sınav takviminin yayımlanmasının ardından EKPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Bilindiği üzere Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) iki yılda bir yapılırken sonuçlar 4 yıl süre ile geçerli olmaktadır. Peki, "2024 EKPSS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte 2024 EKPSS başvuru ve sınav tarihleri...
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Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak 2022 yılında yapılan EKPSS bu yıl tek oturumda uygulanacak. Peki, "2024 EKPSS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 EKPSS hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.
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EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ
EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.
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EKPSS SONUÇ TARİHİ
2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
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