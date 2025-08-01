Ekmeğe zam geldi! İstanbul, Ankara ve İzmir'de 200 ve 270 gram ekmek ve ekmeğin kilosu ne kadar oldu?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Yıl sonuna kadar başka bir zam yapılmayacağını ifade eden Balcı, yeni ekmek fiyatlarının 1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacağını açıkladı. Peki, ekmeğe yüzde kaç geldi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 200 ve 270 gram ekmek ve ekmeğin kilosu ne kadar oldu? İşte, ekmek zammına dair son gelişmeler...
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Türkiye genelinde ekmeğe zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından açıklanan yeni fiyatların 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi. 200 ve 270 gram ekmek farklı fiyattan satılacakken; ekmeğin kilosu tek bir rakamda sabitlendi. Peki, 2025 Ağustos ekmek ne kadar oldu, ekmeğe ne kadar zam geldi? İşte, detaylar...
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EKMEĞE ZAM GELDİ!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Balcı, "Ocak ayının başında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 62,5’i geçmemek üzere uygulamaya başlamıştı. Yani ülke genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL’ye, 240 gram ekmek azami 15 TL’ye satılıyordu. Bu geçen süre zarfında ocaktan temmuz ayının sonuna kadar ekmek maliyetini etkileyen kalemden dolayı halkımızın da alım gücünü göz önünde bulundurarak yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 20 oranında bir fiyat artışı gerçekleşti ve kilogram 75 olarak belirlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak odamıza yaptığımız genelgede hiçbir ilde ekmeğin kilogram fiyatı 75 liranın üstünde olmaması konusunda genelgemizi gönderdik. Bu bağlamda, yapılan çalışmalar sonucunda, 1 Ağustos’tan itibaren ülke genelinde uygulanacak fiyatlar şu şekilde olacak: 200 gram ekmek 15 lira, 270 gram ekmek 20 lira. Ancak her iki durumda da kilogram fiyatı 75 lira olacak şekilde düzenlendi. Yani satışlar, kilogramı 75 lira ya da daha altında olacak şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.
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2025 AĞUSTOS GÜNCEL EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla Türkiye'nin tamamında geçerli olmak üzere ekmeğe yüzde 20 zam geldi. 200 gram ekmek 15 lira, 270 gram ekmek 20 lira olurken, her iki durumda da kilogram fiyatı 75 liradan satılacak.
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YIL SONUNA KADAR ZAM OLMAYACAK
Yıl sonuna kadar başka bir zam yapılmaksızın kilogram fiyatı 75 lira olarak kalacağını açıklayan Balcı, "Bu, yüzde 20’lik mevcut artışla sürdürülebilir bir denge hedeflemektedir. Konuya tarihsel açıdan da bakacak olursak, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu baz alacak olursak, ekmek fiyatı 0,25 kuruştu. Bu durumda asgari ücretle 736 ekmek alınabiliyordu. Bugünkü düzenlemeler de halkın alım gücünü koruyacak şekilde planlanmaktadır. Bugünün asgari ücreti ve ekmeğin 15 TL olmasıyla da bin 473 ekmek alınabiliyor. Yani 2002 yılına göre kıyasladığımızda 2 kat ekmek almış oluyoruz. Sağlıklı, kaliteli ve makul fiyat anlayışı ile hareket etmekteyiz" diye konuştu.