EKMEĞE ZAM GELDİ!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Balcı, "Ocak ayının başında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 62,5’i geçmemek üzere uygulamaya başlamıştı. Yani ülke genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL’ye, 240 gram ekmek azami 15 TL’ye satılıyordu. Bu geçen süre zarfında ocaktan temmuz ayının sonuna kadar ekmek maliyetini etkileyen kalemden dolayı halkımızın da alım gücünü göz önünde bulundurarak yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 20 oranında bir fiyat artışı gerçekleşti ve kilogram 75 olarak belirlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak odamıza yaptığımız genelgede hiçbir ilde ekmeğin kilogram fiyatı 75 liranın üstünde olmaması konusunda genelgemizi gönderdik. Bu bağlamda, yapılan çalışmalar sonucunda, 1 Ağustos’tan itibaren ülke genelinde uygulanacak fiyatlar şu şekilde olacak: 200 gram ekmek 15 lira, 270 gram ekmek 20 lira. Ancak her iki durumda da kilogram fiyatı 75 lira olacak şekilde düzenlendi. Yani satışlar, kilogramı 75 lira ya da daha altında olacak şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.