Ekipler şaşkına döndü: Kaçak göçmenlerin akılalmaz yöntemi

Aramada kamyonet kasasının alt kısmında ilk bakışta fark edilmeyen özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen 230 santimetre uzunluğunda 130 santimetre eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Yetkililer, ülkede göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını anlattı.