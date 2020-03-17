BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturuyor. Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Ramo'nun oyuncu kadrosuna Ekin Türkmen de dahil oldu.

Dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Türkmen dizide 'Meryem' isminde bir şarkıcıyı canlandıracak.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!