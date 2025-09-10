Ekim dolunayını bekleyen gökyüzü meraklıları için geri sayım sürüyor. Ay’ın en parlak ve en dolgun hâliyle geceye eşsiz bir manzara katacağı bu özel dönem, astrolojiyle ilgilenenler açısından yılın dikkat çeken göksel olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Ekim ayında dolunay tam olarak hangi gün görülecek?