        Haberler Bilgi Gündem Ekim Dolunayı ne zaman, hangi tarihte olacak? İşte Ekim Dolunayının gerçekleşeceği gün

        Ekim Dolunayı ne zaman, hangi tarihte olacak?

        Ekim ayının gökyüzü takviminde öne çıkan en dikkat çekici gelişme dolunay olacak. Ay'ın en parlak görünümüyle geceyi ışıl ışıl kılacağı bu tarihi, hem astronomi tutkunları hem de astrolojiyle ilgilenenler merakla bekliyor. Peki, Ekim Dolunayı ne zaman, hangi tarihte olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 12:58 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:58
          Ekim dolunayını bekleyen gökyüzü meraklıları için geri sayım sürüyor. Ay’ın en parlak ve en dolgun hâliyle geceye eşsiz bir manzara katacağı bu özel dönem, astrolojiyle ilgilenenler açısından yılın dikkat çeken göksel olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Ekim ayında dolunay tam olarak hangi gün görülecek?

          EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN?

          Ekim Dolunayı, 7 Ekim 2025 Salı günü en parlak ve dolgun hâliyle gökyüzünde gözlemlenecek.

