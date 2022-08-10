2022 UEFA Süper Kupası sahibini buluyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, kupa için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Eintracht Frankfurt Real Madrid Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?