Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre bir kez daha uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, bu adım sürücülerin işlemlerini daha kolay ve rahat bir şekilde tamamlamasını sağlamak için atıldı. Başvuru sürecini geciktiren vatandaşlar, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına hızlı hareket etmeye çağrılıyor. Ehliyet değişimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar, güncel ücret tarifesiyle birlikte açıklandı. İşte güncel bilgiler...