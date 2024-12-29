Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, cezası ne kadar? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler hangileri?

        Ehliyet yenilemede son tarih açıklandı! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

        İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süreyi bir kez daha uzatma kararı aldı. Çipli kimlik sistemine geçiş sürecinde sürücülerin işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, yoğun talep üzerine hayata geçirildi. Ehliyet yenileme süreciyle ilgili detaylar ve güncel ücret bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Vatandaşların, ileride sorun yaşamamak için yenileme işlemlerini bir an önce tamamlamaları öneriliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 18:18 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre bir kez daha uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, bu adım sürücülerin işlemlerini daha kolay ve rahat bir şekilde tamamlamasını sağlamak için atıldı. Başvuru sürecini geciktiren vatandaşlar, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına hızlı hareket etmeye çağrılıyor. Ehliyet değişimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar, güncel ücret tarifesiyle birlikte açıklandı. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

          Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

          Yerlikaya şunları söyledi:

          "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

          Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

          Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

        • 3

          EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

          2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Aralık 2024'ü açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Habertürk Anasayfa