2018 yılı itibari ile ehliyet sınavları artık Elektronik üzerinden yapılmaya başlandı. Ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erdiren Elektronik Ehliyet Sınavı adayların, sınav sorularını 'e-sınav' merkezlerindeki bilgisayarlardan yanıtlayarak sonuçlarını da hemen o gün öğrenebilecekleri bir sistem. Bu sistem sayesinde Türkiye genelinde ehliyetler artık çok daha hızlı alınıyor. Ehliyet Sınavı Nasıl Yapılıyor, Kaç Dakika Sürüyor? İşte e-sınav hakkındaki tüm ayrıntılar.

Ehliyet Sınavı Nasıl Yapılıyor?

2018 yılından buyana ehliyet sınavları artık e-Sınav olarak yapılmaktadır. e-Sınav, basılı olan herhangi bir evrak kullanmadan sınav uygulama ve değerlendirilmesine yönelik her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığı ile yapıldığı bir sınavdır. Sınavlar bilgisayar başında yapılıyor ve e-sınav sistemine ait özel bir yazılım ile sorulara ileri-geri seçenekleri yardımıyla yapılarak seçeneklere işaretleme usulüyle cevap veriliyor. Sınavın bitmesi ile birlikte aynı saat içerisinde sonuçlarınızı almanız mümkün. Ancak eğer sınavda başarısız olursanız derhal en yakın tarihe yeni bir randevu alarak sonraki sınava başvuru yapmanız da mümkündür.

E-Sınav Kaç Dakika Sürüyor? Kaç Soru Soruluyor? Sınavı Kazanmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?

En kısa sürede yapılan sınav ehliyet sınavıdır ve teorik sınav 45 dakika sürmektedir. Bu sınavda toplam 50 soru soruluyor ve sınavı kazanabilmeniz için en az 35 doğru cevap vermeniz gerekiyor. Bu sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürmüyor yani yanlışlar doğru cevaplara etki etmiyor.

Ehliyet Sınavı Saat Kaçta Başlıyor? Kaçta Bitiyor?

Ehliyet sınavlarının uygulandığı Elektronik sınav için belli bir saat söylemek pek doğru olmayacaktır. İl ve ilçelerde yapılan elektronik ehliyet sınavları hafta içi veya hafta sonu olarak yapılmaktadır. Sürücü adaylarının işten gelişleri düşünerek hafta içi genelde akşam saat 18:00 den sonra gerçekleşirken hafta sonu ise sabah saat 09:00 dan itibaren başlamaktadır ve her saat bir e-sınav yapılmaktadır.