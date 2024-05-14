Egzama ve sedef hastalığında bile etkili: Kuru cilde sahip insanların cildini canlandıracak 5 vitamin!
Kuru ciltler, soğuk hava ve kuruluk gibi çevresel faktörlerin etkisiyle sık sık nem kaybına uğrayabilirler. Ancak doğru vitaminlerle beslenen ciltler, bu zorlu koşullara karşı daha dirençli olabilir. Son araştırmalar, belirli vitaminlerin kuru ciltleri nemlendirme ve canlandırma konusunda etkili olduğunu gösteriyor. Peki, hangi vitaminler kuru ciltler için uygun ve etkili olabilir? İşte, sizin için kuru cilde iyi gelen 5 vitamin!
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Cilt sağlığının, vücudun iç dengesini yansıttığı bilinir. Bununla birlikte beslenme alışkanlıkları ve içeriği, cilt sağlığı üzerinde belirleyici bir rol oynar. Özellikle kuru ciltler için, doğru vitamin ve minerallerin sağlanması cildin nemini koruyarak elastikiyetini artırabilir. Ancak, bazen dengeli beslenme yoluyla yeterli vitamin almak zor olabilir. Haberimizde kuru ciltler için faydalı olan 5 vitamini derledik. İşte, detaylar...
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KURU CİLT NEDEN OLUŞUR?
Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği’ne göre kuru cilt, her yaştan insanı etkileyebilecek yaygın bir durumdur. Cildin kurumasına birçok faktör katkıda bulunur; bunlardan ilki yaştır.
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Yaşlandıkça cilt kurur çünkü vücuttaki yağ ve ter bezleri yeterli nem üretemez. Bununla birlikte yaşa bağlı bu cilt değişikliklerini 40 yaş gibi erken bir dönemde fark etmeye başlayabilirsiniz; bu dönemde sebum üretimi azalmaya başlar. Yani cilt doğal su üretme yeteneğini kaybetmeye devam ettiğinde aşırı derecede kurur.
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Yaşın yanı sıra; kuru bir iklimde yaşamak, sıcak duş almak, sigara içmek, vitamin eksikliği çekmek, sedef veya egzama hastalığına sahip olmak gibi durumlar da cildi kurutan etmenlerdendir. Bu sebeplerden olan vitamin eksikliğinin kuru cilde yardım edebildiği durumları sizin için listeledik. İşte, detaylar...
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1. B VİTAMİNİ
Cilt ve Yara Bakımındaki Gelişmeler dergisinde 2018’de yayınlanan araştırma, B vitamininin cildin en dış katmanındaki (epidermis) hücrelerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan keratinositleri iyileştirdiğini buldu. Yani, B vitaminlerinin ciltteki doğal su kaybını en aza indirdiği ve ayrıca cilt dokusuyla sıkılığını artırdığı biliniyor.
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2. C VİTAMİNİ
C vitamininin antioksidan özellikleri, serbest radikallere ve kirliliğe karşı doğal olarak savaşmasının yanı sıra doğal bir UV koruyucusu olduğundan kuru cilt üzerinde iyi etkilere sahiptir.
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Bununla birlikte Nutrients dergisinde 2017 yılında yayınlanan araştırmaya göre C vitamini, cildin dış tabakasının oluşumuna yardımcı oluyor. Ayrıca yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve iltihaplanmaya karşı koruma sağlayabilir, yani yaşlanma belirtilerini azaltma özelliği sayesinde cildin sebum üretimini artırır.
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3. D VİTAMİNİ
D vitamini (güneş ışığı vitamini) cildin bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte cilt hücresinin büyümesine ve cilt bariyeri fonksiyonuna yardımcı olur. Ayrıca keratinositler (cildin dış katmanının çoğunu oluşturan cilt hücreleri) D vitaminini oluşturan hücrelerdir, yani kuru cildin yenilenip canlanmasında etkili olur.
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4. E VİTAMİNİ
E vitamini cilde direkt uygulandığında cilt kuruluğu ve kaşıntı gibi sorunlara yardımcı olabilir. Ayrıca, yara izlerinin ve çatlakların görünümünü de azaltabilir. Çevrimiçi Hint Dermatoloji dergisinde 2016’da yayınlanan araştırmada 8 ay boyunca 96 kişiye E vitamini verildi ve E vitamini verilen kişilerin kuru cildinde iyileşme görüldü, hatta egzaması olanların sorununun azaldığı da gözlemlendi.
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5. ÇİNKO
Çinko, DNA ve RNA düzenlemesinin doğru fonksiyonunun korunmasına yardımcı olan, bağışıklık sistemini çalışır durumda tutan ve yara onarımına yardımcı olan bir mikro besindir.
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Dermatoloji Araştırma ve Uygulaması dergisinde 2014’te yayınlanan araştırmaya göre direkt cilde uygulandığında bu mineral güçlü antibakteriyel özelliklerinden dolayı ciltteki kronik sorunların azaltılmasına ve kuru ciltlerin nemini kazanmasına yardımcı olabilir.
Kaynak: Advances in Skin & Wound Care, Dermatology Research and Practice, Indian Dermatology Online Journal, Very Well Health, American Academy of Dermatology Association, Nutrients