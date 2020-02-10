10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Egzama (Dermatit); derinin kuruması sonucunda oluşan; kaşıntı ve ufak kabarcıklar şeklinde ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Hastalığın nedeni pek bilinmemekle beraber alerjik olarak kabul edilmektedir. Derininin kuruyup çatlaması sonucunda mikro organizmaların enfeksiyon oluşturmasına neden olabilmektedir. Vücudun her yerinde ortaya çıksa da en çok el ve ayaklarda daha sık rastlanmaktadır.
EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Kaşıntı ve tahriş olan bir cilt
- Kuru, çatlak ve pul pul döküntüler
- İltihaplı ve kırmızı bir deri görüntüsü
- Deride içi su kabarcık görülmesi hali
EGZAMA TÜRLERİ
Alerjik kontakt egzama: Kullanılan bazı malzemeler ve maddeler ile temas halinde olan kısımlarda ortaya çıkar. Tepkisi uzun süreli olur ve az bir temasla tetiklenebilir. Boyalar, nikel, lanolin (kozmetik),bazı bitkiler, sakız, krom gibi maddeler içeren ve kullanılan ürünler ile oluşmaktadır. Kullanılan bölgede tahriş nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.
Atopik egzama: Astım ya da saman nezlesi gibi hastalıklar ile ortaya çıkar ve çocuk yaşlarda oluşur.
İrritan kontakt egzama: En çok ellerde oluşan türüdür. Çatlama, kızarma ve ağrı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kullanılan; sabunlar, deterjanlar, asitler, yağlar, solventler ve alkaliler neden olmaktadır.
Seboreik egzama: Kafa derisi, yüz ve eklem kıvrımlarında sık görülen türüdür.
Yama testi denilen bir test ile teşhis edilir. Alerji yaratan maddeler ve ürünler vücuda uygulanarak ortaya çıkarılmaktadır. 2 gün süresince belirtilerin baş göstermesi ile tanı konulmaktadır.
EGZAMA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Steroit merhemleri: nemlendirici içerikli su geçirmeyen merhemler şeklinde tatbik edilir.
Antibiyotik içeren kremler: Enfeksiyon kapan egzama türleri için kullanılarak iyileştirme sağlanmaktadır.
Nemlendiriciler: Kuruma halinde oluşan durumun nemlendirilmesi için uygulanmaktadır. Özel solüsyonları ile de banyo için kullanılabilir.
Kostikosteroit (steroit) kremler: Enfeksiyon durumunda oluşan iltihabın azaltılmasında etki sağlar. Ancak uzun süre kullanılması sakıncalıdır. Deride incelmeye neden olur. Yüz için uygulamamak gereklidir.
Egzamada kullanılan ürünlerin kesinlikle bir cilt uzmanı tarafından önerilmesi ve ona göre tedavi edilmesi şarttır. Bu nedenle bu bilgiler sadece fikir edinmeniz açısından verilmiştir.
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