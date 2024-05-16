Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM Polis tayinleri atama ve yer değiştirme 2024
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis tayinleri gerçekleşiyor. Polis tayinleri atama ve yer değiştirme için güncel duyuruları yakından takip edenler gözlerini EGM'den gelecek duyuruya çevirdi. Geçen yıl Haziran ayında Emniyet Genel Müdürlüğünce 28.062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlanmıştı. Peki, 2024 Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Polis tayinleri sorgulama ekranı ve EGM Polis tayinleri atama/ yer değiştirme sürecine ilişkin bilgiler…
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Polis tayinleri atama ve yer değiştirme süreci EGM tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce 28.062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 9 Haziran’da sonuçlar duyurulmuştu. Şimdi ise gözler 2024 polis tayinleri atama sonuçlarında. Peki Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanan sonuçların bu yıl da haziran başında açıklanması bekleniyor. 2024 polis tayinlerinin de Mayıs - Haziran aylarında yapılması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
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EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.
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