Polis tayinleri atama ve yer değiştirme süreci EGM tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce 28.062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 9 Haziran’da sonuçlar duyurulmuştu. Şimdi ise gözler 2024 polis tayinleri atama sonuçlarında. Peki Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?