Geçen ay Egemen Bağış'ın, Prag Büyükelçiliği’ne atanacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bu iddialar kesinleşti yönünde haberler gündeme düştü. İşte Egemen Bağış'ın kariyeri

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR?

Egemen Bağış (d. 23 Nisan 1970, Bingöl),Türk siyasetçi, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci'sidir. Babası Abdullah Bağış 1974–1979 yılları arasında Adalet Partisi Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır. The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp, Kamu Yönetimi üzerine de yüksek lisans yaptı. evli ve iki çocuk babasıdır.

2002'de İstanbul Milletvekili seçildi. AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Ocak 2009'da Devlet Bakanı ve Başmüzakereci oldu. Daha önce AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bağış, Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

Siyasi girişimleri

NATO

Türkiye'nin ABD temaslarında da faal olarak yer aldı. 22. Dönem Türkiye-ABD Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçildi. Bu arada, NATO-Parlamenterler Asamblesi (PA) Transatlantik Komitesi Başkanlığı ve NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcılığı Bağış'ın 22. Dönem de yaptığı diğer görevler arasındadır.

Avrupa Kültür Başkenti

Bağış, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi’nin Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, İstanbul Modern ve 'Silahtarağa Santral' Müzelerinin kuruluşlarına da öncülük etmiştir.

New York'ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun Başkanlığı'na oy birliği ile iki defa üst üste seçildi.

XXIV. dönem İstanbul milletvekili olarak tekrar seçildi. Seçim sonrası kurulan 61. Hükûmette yeni kurulan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirildi. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonu ile görevini Mevlüt Çavuşoğlu'ya devretti.

2002–2013 yılları arasında yürüttüğü görevler

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

AK Parti Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış İlişkiler Danışmanı

Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı

NATO-Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Komitesi Başkanı

NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcısı