Ege Kökenli, bebeğini kaybetmenin acısını anlattı

29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda hamilelik müjdesini paylaşarak hayranlarını sevindirmişti. Kökenli, anne olmaya hazırlanıyordu. Ancak mayıs ayında, beş buçuk aylık hamileyken 22 haftalık bebeğini kaybetti.

Ünlü oyuncu, acı haberi; "Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık" sözleriyle duyurdu. Yaşadığı kaybın ardından bir süre sosyal medyaya ara verdi.

"ERKEN DOĞUM VAKASI ŞEKLİNDE OLDU"

Katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlatan oyuncu; "Doktorlar, milyonda bir ihtimalle gerçekleşen bir durum olduğunu söylediler. Bir erken doğum vakası şeklinde oldu. Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…" dedi.

Ege Kökenli, bu tür kayıpların konuşulması gerektiğini de vurgulayarak şunları söyledi; "Takdiri ilahi deyip geçmek yerine, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmemiz gerekiyor. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını, pek çok annenin benzer acılar yaşadığını öğrendim. Bu konunun daha fazla konuşulması lazım."