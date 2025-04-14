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        Haberler Magazin Ege Kökenli anne oluyor - Magazin haberleri

        Ege Kökenli anne oluyor

        Ünlü oyuncu Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv, sosyal medya üzerinden yaptıkları bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 21:34 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:34
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        Anne oluyor
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        Uzun süredir aşk yaşayan Ege Kökenli ve Lior Ahituv, 29 Temmuz 2022'de dünyaevine girmişlerdi. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten sevenlerini heyecanlandıran bir haber geldi.

        Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını duyurdu. Oyuncu, gönderisinde "Plan bükülmesi. Bu aşk hikâyesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" ifadelerini kullandı.

        Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmakla ilgili sorulara esprili bir şekilde yanıt vermişti. "Nasip bu işler. Hayırlısı neyse o olsun inşallah" diyen Kökenli'nin eşi Lior Ahituv’a baba olma isteğiyle ilgili yöneltilen soruya da karşılık veren Kökenli, "Benim gibi bir eşi var, neden baba olmak istemesin" şeklinde bir cevap vermişti.

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        #ege kökenli
        #Lior Ahituv

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