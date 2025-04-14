Ege Kökenli anne oluyor

Uzun süredir aşk yaşayan Ege Kökenli ve Lior Ahituv, 29 Temmuz 2022'de dünyaevine girmişlerdi. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten sevenlerini heyecanlandıran bir haber geldi.

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Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını duyurdu. Oyuncu, gönderisinde "Plan bükülmesi. Bu aşk hikâyesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" ifadelerini kullandı.

Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmakla ilgili sorulara esprili bir şekilde yanıt vermişti. "Nasip bu işler. Hayırlısı neyse o olsun inşallah" diyen Kökenli'nin eşi Lior Ahituv’a baba olma isteğiyle ilgili yöneltilen soruya da karşılık veren Kökenli, "Benim gibi bir eşi var, neden baba olmak istemesin" şeklinde bir cevap vermişti.