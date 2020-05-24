"Turizm açısından çok büyük bir değer. Buranın suyu aynı zamanda Melen Barajı'na karışıyor ve İstanbul'un içme suyu olarak kullanılıyor. Burasının su havzası olması, suyunun yükseltilerek ve alanının genişletilerek kuşlarımızın göç yollarında daha güzel barınak sağlanması açısından önemli. Bölgemizin hem ekolojik dengesi açısından hem de turizmi açısından çok önemli. Kuşlarımız ziyaretçi olarak geliyor. İnşallah 1 Haziran'dan itibaren insanlar iskelede yürüyerek çayını, kahvesini içecek ve bu güzellikleri çıplak gözle izleyebilecek."